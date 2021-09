Imperia: dopo le cure ricevute all'acquario di Genova è tornata in mare oggi pomeriggio la tartaruga 'Vangelina' (Foto)

E’ stata liberata in mare, nel primo pomeriggio di oggi, con la CP882 della Guardia Costiera, a largo di Imperia, l'enorme tartaruga Vangelina salvata il 17 giugno al largo di Imperia. L'esemplare di 'caretta caretta' in difficoltà era stato segnalato dall’equipaggio del ‘Corsara’ e dall’associazione ‘Delfini del Ponente’.

La Guardia Costiera era intervenuta per trarre in salvo l'animale e Vangelina, ribattezzata così come gesto di gratitudine nei confronti di due giovani marinaie, Valentina e Angela, è stata curata in questi mesi all’Acquario di Genova dai responsabili del settore Mediterraneo e rettili. E’ un esemplare di dimensioni ragguardevoli: dal peso di 40Kg, lungo 70cm e largo 50cm. I militari avevano recuperato la tartaruga a 5 miglia nautiche da Imperia.

Dopo una prima visita, è stato accertato che l’animale era affetto da una grave forma di polmonite, che richiedeva immediate cure mediche. Da oggi pomeriggio Vangelina è tornata in acqua e tutti ci si augura che possa prendere il largo e vivere a lungo.

(Foto di Tonino Bonomo)