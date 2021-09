Sanremo: errore all’hub vaccinale del Palafiori, iniettata seconda dose di AstraZeneca a un 36enne

“Vorrei rendere nota la mia esperienza appena vissuta, è estremamente importante controllare la dose di vaccino che viene inoculata”. Inizia così la mail che Simeon Simeonov, sanremese di 36 anni, ha inviato questo pomeriggio alla nostra redazione pochi minuti dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino all’hub del Palafiori.

Quanto successo è tanto lampante quanto allarmante. “Per errore mi è stata iniettata una seconda dose di AstraZeneca nonostante io abbia 36 anni e sia, quindi, under 60 al posto di Moderna, come indicava il documento che portavo con me” ci racconta.

L’errore si sarebbe consumato siccome il medico, dopo la visita pre vaccino, gli avrebbe indicato la sala sbagliata. “Il personale ha ammesso l’errore - conclude - ma comunque non c’era più modo di tornare indietro”.

Il vaccino AstraZeneca, dopo l'ultimo aggiornamento al piano vaccinale, è stato sconsigliato per gli under 60, tanto che a chi ancora doveva ricevere la seconda dose è stato indicato un vaccino diverso. Ma, in questo caso, l'errore umano ha portato a una somministrazione di due dosi di AstraZeneca come avveniva prima delle modifiche al protocollo.