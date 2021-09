Bordighera: associazione “Bethel ODV” e chiesa evangelica A.D.I. raccolgono beni per i rifugiati afgani

Grande partecipazione di solidarietà a Bordighera per la raccolta in favore dei bimbi afghani rifugiati al soggiorno militare di Sanremo.

Iniziativa promossa dalla associazione “Bethel ODV” organizzata insieme alla chiesa evangelica A.D.I. di Bordighera che, presso la sede di via Matteotti 19, solo dopo un'ora conta numerosi sacchi contenenti beni di prima necessità, pannolini da 0 a 3 anni, salviettine, dentifrici, spazzolini e tutto ciò che occorre per l'igiene personale. La raccolta andrà avanti fino alle 18 e sono già attese altre donazioni.

Info al numero 347 7840609.

“Bisogna correre in aiuto dei profughi afghani che stanno arrivando in questo tragico momento storico” dichiarano i promotori.