Sanremo: titolare di un bar aggredito da tre clienti vicino a via Matteotti, intervento della Polizia (Foto)

Rompono un paio di bicchieri mentre bevono seduti in un dehors e, al pacato richiamo del titolare del bar, lo picchiano anche perché ubriachi.

E’ accaduto questa notte a Sanremo in un bar vicino a via Matteotti. Erano in tre seduti nel dehors e avevano un po’ esagerato con l’alcol. Rotto il primo bicchiere il titolare lo ha sostituito ma, alla seconda rottura li ha ripresi.

Uno dei tre, in preda ai fumi dell’alcol, ha fatto partire un cazzotto che ha preso in pieno il barista al volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato matuziano e, a supporto, anche i Carabinieri.

Il titolare del bar è stato portato in ospedale per le cure del caso, mentre i tre sono stati ascoltati dagli agenti di Polizia. L’autore del pugno verrà ovviamente denunciato in caso di querela di parte.