Sanremo: dopo la partenza di ieri di 200 persone, venerdì arrivano altri 190 afghani alla base logistica di San Martino

Arriveranno nel pomeriggio di venerdì altri 190 afghani, alla base logistica militare di via Lamarmora a Sanremo, svuotata quasi totalmente nelle ultime ore di quelli arrivati la settimana scorsa. Si tratta di altre 190 persone che si trovavano ad Avezzano, in Abruzzo, e che rimarranno per alcuni giorni nella città dei fiori, prima di essere ricollocati in diverse città della penisola.

Intanto, un centinaio dei 206 profughi accolti dalla Croce Rossa, sono stati ridistribuiti nelle ultime ore in Liguria. Di questi sono 7 quelli assegnati alla nostra provincia mentre: 45 sono andati a Genova, 21 a Savona e 17 alla Spezia. Altri 10 saranno smistati entro oggi tra Genova e Imperia. Lo comunica la Prefettura di Genova, che sta coordinando le operazioni di concerto con le altre Prefetture liguri.

La base logistica di Sanremo, quindi, si sta preparando per l’arrivo di altri profughi che dovranno fare la loro quarantena, prima di trovare posto in altri luoghi. Ricordiamo che, dei 206 arrivati la settimana scorsa, ne sono rimasti 5 che fanno parte del nucleo familiare della piccola di 2 anni, risultata positiva al Covid.