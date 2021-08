Vestiti a giocattoli per i piccoli afghani, i ringraziamenti della CRI di Ventimiglia al negozio 'Grico Shop' di Katia Revelli

Il Presidente della Croce Rossa di Ventimiglia Sergio Rigo ringrazia il negozio Grico Shop di Katia Revelli di Ventimiglia per la donazione di vestiti da bambino e giocattoli in favore dei piccoli bambini Afghani ospiti alla Base Logistica dell'esercito a Sanremo.



"I vestiti e giocattoli questa mattina sono stati consegnati al Personale della Croce Rossa di Sanremo che li distribuirà ai piccoli profughi. Un grazie per la solidarietà e la vicinanza dimostrata".