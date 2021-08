Taggia: detriti sull'argine in regione Bruxiae, il Comitato scrive a Regione e Prefettura "Non c'è più tempo, abbiamo paura"

Mettono paura i detriti dell'argine franato sul torrente Argentina a Taggia e gli abitanti di Regione Bruxiae chiedono l'intervento delle istituzioni. Stiamo parlando del primo crollo, registrato nel dicembre 2019, quando la furia del torrente distrusse quella che era l'unica via d'accesso, per le 7 famiglie che si trovavano nella zona sovrastata dal ponte dell'Autostrada.

L'alluvione di ottobre 2020 non ha fatto altro che peggiorare la situazione, facendo crollare anche il secondo tratto di strada, l'ultimo rimasto, lasciando nell'isolamento una ben più vasta porzione di Taggia. Arriviamo così a oggi, agosto 2021, l'arginatura è stata ripristinata in via provvisoria per creare un passaggio temporaneo ma la vera strada, quella nuova, interna, progettata dal Comune di Taggia, tarda ad arrivare a causa del confronto-scontro tra l'ente e l'associazione Terra di Confine. I lavori di cantiere sono fermi intorno al terreno di questa realtà che si occupa di salvaguardia e recupero di animali maltrattati.

"La pista ricostruita sull'argine non è la soluzione come non lo era la strada percorsa prima che crollasse. - ci tengono a sottolineare, Roberto Senesi e altri cittadini che fanno parte del Comitato di Regione Bruxiae - noi continuiamo ad avere una seria urgenza: avere una strada degna di questo nome, sicura e dove possano transitare i mezzi di soccorso. Siamo anche molto preoccupati perchè a distanza di anni, ci sono ancora i detriti lasciati dal primo crollo che non escludiamo possano, prima o poi staccarsi e scendere a valle danneggiando quella che al momento è l'unica via d'accesso e non per tutti".

Nei giorni scorsi il comitato che porta avanti le istanze di una sessantina di cittadini ha scritto una lettera inviandola al sindaco Mario Conio, agli uffici di protezione civile di Regione Liguria al dirigente Stefano Vergante e all'assessore Giacomo Giampedrone, al prefetto di Imperia Alberto Intini e ad Autostrada dei Fiori. "Il problema dei detriti e della strada sono una priorità. Tutti speriamo di non vivere più un 2 ottobre 2020 però dobbiamo pensare che purtroppo i fenomeni meteorologici di quella portata non siano più eventi eccezionali. Che cosa accadrebbe se i detriti rimasti scendessero a valle? - si chiedono dal Comitato - Per come è adesso rischiamo che o entrino nei terreni vicini visto che lì l'arginatura non è stata ricostruita o si scontrino con il nuovo argine creando problemi alla viabilità provvisoria. Abbiamo paura di restare di nuovo isolati perchè la nuova strada non è stata completata, i lavori sono fermi e dubitiamo che possano essere terminati in tempo utile, prima della stagione delle piogge".

"Senza contare che la strada provvisoria sull’argine è transitabile soltanto a determinate condizioni in quanto con eventi piovosi intensi non riuscirebbe a garantire le condizioni di sicurezza indispensabili. - aggiungono - La mulattiera esistente a monte non potrebbe sostenere un tale flusso di auto e la stragrande maggioranza dei mezzi sia dei privati che delle aziende agricole non potrebbero passare per via delle dimensioni, così come ambulanze o vigili del fuoco. Cosa facciamo in caso di emergenza? Qui vivono famiglie con bambini, anziani, invalidi"