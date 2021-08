Ventimiglia: nuovo progetto di 'Art Attack' alla scuola primaria di Via Nervia (foto)

Un nuovo look per il cortile della scuola primaria di Nervia. Alessandro Palladino, noto writer della zona, armato di vernici e bombolette, ha disegnato un murales raffigurante il personaggio letterario del Corsaro Nero, quale simbolo cittadino.

“Dopo il divertente murales di Peter Pan alle scuole di Via Veneto – spiegano dall’Associazione Albintimilium -, nonché quello di Falcone e Borsellino alle scuole di via Roma, torniamo a colorare con messaggi positivi le scuole ventimigliesi. Questa volta il Corsaro Nero sarà protagonista di un murales che abbellirà un muro grezzo, nel giardino interno della scuola di Via Nervia.

Con una quindicina di soci abbiamo provveduto ad effettuare le operazioni di intonacatura, fondo e tinteggiatura ‘giallo tenue’ del muro suddetto e provvederemo in data odierna alla tinteggiatura degli altri muri del cortile. Oltre al murales, abbiamo provveduto a rinverdire le aiuole presenti all'interno del cortile, con la posa di oltre 2 metri cubi di ghiaia, pietre ornamentali ed una quindicina di piante fra cui un abete, che in occasione del Natale potrà essere addobbato dai bambini della scuola. Abbiamo inoltre posizionato una staccionata in legno creata artigianalmente a protezione delle aiuole suddette. Infine abbiamo provveduto ad installare una casetta artigianale per il book-crossing​ (ovviamente, del Corsaro) realizzata dal nostro amico Maurizio Orso.

L'intervento, è interamente finanziato dalla nostra associazione, ma è reso possibile grazie alla grandissima generosità di soci e negozianti amici Colorificio Iannello Cava Bergamasca dei F.Lli Carminati ed il Centro Legno. L'istanza al Comune é andata a buon fine, ed ora non ci resta che sognare nuove avventure in compagnia del Corsaro, da oggi nuovo ‘alunno’ della scuola di Via Nervia”.