Sanremo: la guida Marco Macchi chiude la rassegna “Happy Hour con l’autore”

Si chiude in piazzetta dei Ferri a Sanremo sabato 28 agosto, alle 19, la rassegna “Happy Hour con l’autore”, ciclo estivo di presentazioni di libri organizzato da Pigna Mon Amour e CMC, con il sostegno del Comune di Sanremo. Protagonista dell’incontro conclusivo sarà Marco Macchi e il suo “Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina”, agile guida che si propone di far riscoprire e conoscere itinerari ambientalistici del Ponente Ligure.



Dopo una breve introduzione di storia sanremese, incentrata soprattutto sulla questione dei confini, il libro presenta una serie di itinerari che conducono alla scoperta dei segni lasciati sul territorio e ancora rintracciabili, come pietre, muri, menir, cippi e castellari, sia che appartengano a epoche preistoriche sia che appartengano all’epoca moderna. "Laureato in Storia, Marco Macchi è guida turistica ed escursionistica ed ha firmato diverse pubblicazioni dedicate all’estremo Ponente (tra queste, con Tiziano Fratus “Itinerari dei Ficus” 2011, “Camminare per le Antiche Strade, 18 itinerari escursionistici nell’estremo Ponente Ligure” 2014, con Marco Alberti “Alberi rari e monumentali della Riviera dei Fiori” 2015)" - ricordano gli organizzatori.



"L'ingresso alla rassegna “Happy Hour con l’autore” è gratuito ed è richiesta la Certificazione Verde(Green Pass). Occorre prenotarsi entro le ore 17.00 del giorno della presentazione sul sitowww.pignamonamour2021.eventbrite.it: basterà presentarsi in piazzetta dei Ferri con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone)" - concludono.