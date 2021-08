Nel weekend a Bussana e Montalto, teatro e visite guidate con "Inventario per il nuovo mondo"

Prende il via sabato 28 agosto Inventario per il nuovo mondo, un nuovo format fatto di performance artistica, tecniche digitali, letteratura, teatro, paesaggio, gusto, proposto nella prima edizione da Angelo Giacobbe - Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC e Sabrina Di Zio -Creuza de mà. Nel fine settimana di esordio della rassegna sono in programma due passeggiate che, sotto le insegne di “A piedi, dal mare in salita” (citando la scrittrice Rosella Postorino, autrice di una fortunata guida del Ponente ligure pubblicata da Laterza), propongono itinerari tra costa e entroterra.

Le escursioni, ideate dalla guida ambientalista Jack in the Green (Diego Rossi), disegnano una ragnatela di scoperta e rivelazioni, cercando di portare una nuova consapevolezza circa le ricchezze ambientali, storiche e artistiche che spesso sfuggono al nostro sguardo ed a quello degli ospiti della Riviera.

Si parte sabato 28 agosto con l’itinerario in notturna "Veglia d’artista": un anello che si origina e si conclude al Ristorante Ai Torchi di Bussana Mare, frazione di Sanremo. Jack in the Green presenta così l’escursione: “Si va dalla parte salata del suo litorale dove accanto alle spiagge di arenile campeggiano i resti di una Villa Romana. Salendo tra scalinate lungo un viale alberato si scopre un altro volto del paese, quella Bussana Nuova che venne costruita per necessità in località Capo Marine dopo che l’abitabilità delle case del borgo originario posto in collina vennero compromesse a seguito dei vari terremoti, in particolare quello del 1887. Passati all’interno del paese dove si erge il monumentale Santuario del Cuore di Gesù, si raggiungono le scuole elementari e da quel punto inizia la mulattiera che sale fino a Bussana Vecchia. Immersi nella macchia mediterranea e contornati da pittoreschi calanchi di arenaria, lasceremo la costa per restare ammaliati dalla sagoma del vecchio villaggio. Bussana Vecchia ci accoglierà al nostro arrivo con le luci fioche delle sue lanterne mostrando tra le sue caratteristiche viuzze scorci paesaggistici di grande rilievo. Fermata d’obbligo per scoprire botteghe d’artista, giardini esotici e frammenti di vita passata che conferiscono a Bussana un fascino senza tempo. Dopo avere trascorso momenti di libertà e di condivisione in questo affascinante e pittoresco scenario, ritorneremo sui nostri passi e faremo ritorno a Bussana Mare avvolti dal buio della notte”.

Ritrovo: ore 20:00 davanti al Ristorante Ai Torchi (Bussana Mare)

Durata Escursione: 3h + soste

Lunghezza percorso a/r: 7,5 km - Dislivello: 220 mt

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inventario-per-il-mondo-nuovo-veglia-dartista-15-168125444731 Costo partecipazione: 15,00 euro (pagamento in contanti nel luogo dell’appuntamento). L’evento potrebbe essere annullato 24 ore prima dello svolgimento in caso di previsto maltempo o di mancanza di partecipanti (in tal caso, chi si è prenotato verrà avvisato).

Equipaggiamento: Scarpe comode, t-shirt di ricambio, 1 litro d’acqua, pila o torcia, uso dei dispositivi di sicurezza anti covid (Mascherina CE). Cena al Sacco.

Domenica 29 agosto si lascia la costa per spostarsi sulle alture, e in particolare nel borgo di Montalto. Jack in the Green guida i partecipanti sul filo rosso di "Sentimenti e incantesimi" che parte dal centro storico del paese (Piazza antistante la chiesa di San Giorgio) per far conoscere i tesori architettonici del luogo: la Pieve di San Giorgio, la Loggia degli Sposi, “U portà”, “U Puntin”, l'Oratorio di San Vincenzo, Piazza Parrocchiale. Questo gioiello architettonico diventerà lo scenario ideale per le performance dell’attrice Giorgia Brusco che, con la sua recitazione sui testi scritti da Orso Tosco, animerà gli angoli più caratteristici del paese mettendo in luce tutto il suo estro e la sua versatilità. Nel corso della passeggiata sarà, inoltre, possibile visitare le varie botteghe di artigianato e di prodotti tipici che resteranno aperte dal pomeriggio alla sera.

Ritrovo: Montalto (Piazza San Giorgio)

Le partenze saranno due: alle 17:00 e alle 18:30

Durata escursione: 1h30’ circa

Numero max: 25 partecipanti (per ciascuna partenza)

Costo partecipazione: 20,00 euro (pagamento in contanti nel luogo dell’appuntamento).

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inventario-per-il-mondo-nuovo-sentimenti-e-incantesimi-20-168236430693

Equipaggiamento: Scarpe comode, uso dei dispositivi di sicurezza anti covid (Mascherina CE).

Contatti: Jack in the Green (Guida Ambientale- Escursionistica: cell 3291512290). Informazioni: info@nidodiragno.it - tel: 0184544633

"Successive passeggiate sono in programma il 4, 5, 9 e 10 settembre. Inoltre, sabato 11 e domenica 12 settembre, nei centri storici di Santo Stefano al Mare e nella Pigna di Sanremo, viene proposta una visita guidata teatralizzata e una performance live con una protagonista speciale come l’attrice Rita Pelusio e con un gruppo di attori/incursori. La manifestazione è possibile grazie al contributo di Comune di Santo Stefano al Mare e di Comune di Sanremo, ed inoltre di Comune di Montalto-Carpasio, Comune di Terzorio e Comune di Castellaro. L’iniziativa, inoltre, è sostenuta dal contributo di Terre del Moscatello e dalla collaborazione di Pigna Mon Amour. Inventario per il nuovo mondo gode, infine, del patrocinio della Regione Liguria. Si precisa che per partecipare agli appuntamenti dell’11 e del 12 settembre occorre essere in possesso di Certificazione Verde (Green Pass), mentre non è necessario per prendere parte alle passeggiate" - spiegano gli organizzatori.