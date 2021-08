Il Pd Imperia sostiene la raccolta fondi della Croce Rossa per il popolo afgano

Il Pd di Imperia invita la cittadinanza a partecipare alle donazioni e alla raccolta fondi della Croce Rossa per le popolazioni dell'Afghanistan.

“Da molti giorni stiamo assistendo impotenti ad una vera e propria catastrofe umanitaria e ad una guerra crudele. Con l'arrivo dei Talebani a Kabul molte donne, uomini e bambini hanno visto minacciare la loro vita e le loro libertà - scrivono dal Pd imperiese - ogni Stato ha attivato un meccanismo di accoglienza della popolazione afgana in cerca di asilo: le immagini dell'aeroporto preso d'assalto sono ancora impresse nei nostri occhi. Anche l'Italia ha fatto e continuerà a fare la sua parte, e di questo siamo contenti. Anche nella nostra Provincia, a Sanremo, sono arrivati i primi afgani: donne, uomini, anziani e tantissimi minori. Raccogliamo favorevolmente l'appello lanciato dalla Croce Rossa e siamo pronti a mettere in campo le nostre forze. Vogliamo essere quel tassello che contribuisce a comporre il puzzle della solidarietà. Ed è per questo che come PD provinciale Imperia lanciamo una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Sanremo da destinare all'acquisto di beni necessari”.