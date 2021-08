Gestione asili nido di Ventimiglia, la controreplica di Nesci a Scullino: "Le mie osservazioni hanno colto nel segno!"

“Il livore con il quale il Sindaco Scullino mi ha risposto conferma una sola circostanza: le mie osservazioni hanno colto nel segno”. È la contro replica del Segretario PD di Ventimiglia Vera Nesci al Sindaco della città di confine in merito alla gestione degli asili nido.

“Ricordo al Sindaco- spiega Nesci -, che essendo uomo della prima Repubblica dovrebbe essere rispettoso dei ruoli politici, e che, seppur non eletta, ho svolto il ruolo di Assessore ai servizi sociali, scuola, servizi educativi e pari opportunità, con la totale fiducia del Sindaco Ioculano, con ampia libertà di gestione e portafoglio.

Per quanto riguarda le mansioni svolte dalle ex educatrici del nido L'Aquilone, a prescindere da qualsiasi incarico formale, le abbiamo viste tutti prodigarsi al centro vaccini; tale loro servizio è sicuramente encomiabile, ma nulla ha a che vedere, e lei lo sa benissimo, con la loro specifica professionalità e formazione che è andata perduta.

Quando affermo che ‘si è perso un capitale umano e professionale, frutto di 15 anni di passione del coordinamento pedagogico’ mi riferisco alle competenze comunali e non, e alla dott.ssa Maria Grazia Fossati, nei confronti della quale rinnovo la mia profonda ed immutata stima.

Sono contraria all'esternalizzazione dei nidi, alla scelta di delegare invece di investire direttamente risorse pubbliche in servizi fondamentali, come sono i servizi educativi. Comprendo il suo nervosismo dovuto all'attuale situazione di precarietà politica, ma le mie considerazioni non cercano la prima pagina: mi interessa che i nostri servizi educativi continuino a rappresentare un'eccellenza per le famiglie, come dovrebbe essere il suo primario interesse.

D'altra parte, da settimane la prima pagina è occupata dalle vostre divisioni interne che stanno sfinendo la cittadinanza ‘tutta’.”