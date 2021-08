Ventimiglia: gestione nidi, il sindaco Scullino replica punto per punto alle critiche di Nesci (PD)

"Come ben dovrebbe sapere, visto l’incarico rivestito nella precedente Amministrazione, esistono normative ben chiare sulla esternalizzazione dei Servizi, sulle procedure d’appalto e sull’affidamento dei Servizi stessi. Mi stupisce molto il suo intervento"



Così il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino replica alle critiche mosse dal segretario cittadino del Partito Democratico Vera Nesci, sull’affidamento del Nido Comunale.

"Leggo con autentico stupore il trafiletto in cui il Segretario cittadino del PD, Vera Nesci, ex Assessore, seppur mai eletto, ai Servizi Sociali, Scuola e Servizi per la Prima Infanzia durante l’Amministrazione Ioculano, dichiara le sue preoccupazioni visto il passaggio della gestione, a seguito di regolare procedura di appalto, alla Cooperativa “Il raggio di Sole”. Voglio ricordare all’ex-AssessoreVera Nesci, qualora se ne fosse dimenticata, la polemica già montata lo scorso anno sull’esternalizzazione della sez. “L’Aquilone” - aggiunge il primo cittadino.



"Mi stupisce il fatto che a soli due anni dalla sua non elezione l’ex-Assessore Nesci abbia cambiato opinione sulle capacità e sull’estrema professionalità del Coordinatore Pedagogico Dott.ssa Maria Grazia Fossati, la quale durante il suo mandato ed in questi due anni, ha portato e mantenuto sui livelli di eccellenza i Nidi “L’Aquilone” ed “Il Girasole”. - sottolinea Scullino - le assicuro che questa ottima professionista attraverso il lavoro di coordinamento, di controllo e di spinta all’innovazione continuerà a rendere il Nido un servizio accogliente, di alto profilo educativo e rispondente alle esigenze dei piccoli ospiti e delle loro famiglie".



"La Dott.ssa Fossati e la Dirigente Bonelli hanno già avuto un primo incontro con il responsabile della Coop “Raggio di Sole” per definire soprattutto la vision del Servizio. - annuncia il sindaco - Per quanto inerente la 'garanzia sulla permanenza delle attuali educatrici'... ex-Assessore, come immagino lei sappia, ogni Capitolato d’Appalto reca al suo interno la cosiddetta “clausola sociale” ovvero, sintetizzando, l’obbligo da parte della Cooperativa entrante di assorbire il personale di quella uscente, ovviamente, però, nessuno può obbligare le persone a farsi assumere. Su questo aspetto tranquillizzo soprattutto le famiglie, assicurando che già la prossima settimana le due Cooperative si incontreranno in presenza delleOrganizzazioni Sindacali per favorire al massimo il passaggio di personale dall’una all’altra".



"Infine trovo veramente incomprensibile la frase 'nel frattempo le educatrici dell'Aquilone, dipendenti comunali, sono state assegnate al centro vaccini'... da un anno e non da ieri le quattro dipendenti sono state assegnate all’Area Sviluppo Comunitario. - puntualizza il sindaco Scullino - Voglio credere che queste esternazioni infondate della Nesci frase, non vogliano essere altro che un tentativo di apparire in prima pagina, perché non posso pensare che qualcuno, indipendentemente dal ruolo che riveste o ha rivestito, voglia polemizzare sul servizio che questa Amministrazione ha organizzato con la fattiva disponibilità di numerosi medici famiglia, con sforzi enormi, unica in Italia, nel tentativo di ridurre i contagi per la tutela della salute della collettività e di far ripartire la vita cittadina".