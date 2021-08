Molini di Triora: alluvione e opere non ancora finanziate, il sindaco "La Regione non ha inserito Agaggio ma non è colpa nostra"

"Molini di Triora ha presentato 69 schede di somma urgenza, in questa prima fase ne sono state riconosciute solo 25. Non dipende da me o dalla mia amministrazione ma da Protezione Civile Nazionale che indica i singoli lavori finanziati e quindi che andranno fatti".

Così Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora, rispedisce al mittente le accuse lanciate dal gruppo di opposizione Nuovo Futuro, in merito al primo riconoscimento economico per i danni dell'alluvione di ottobre 2020. La minoranza aveva denunciato l'assenza dell'intervento sulla fognatura di Agaggio, indicandolo come fallimento ascrivibile all'amministrazione.

"Ha ragione il consigliere Becciu quando dice che Regione non ha inserito l'intervento di Agaggio in questa prima tranche ma la mia amministrazione non ne ha alcuna colpa. - aggiunge il sindaco di Molini di Triora - Il Comune si è già prontamente attivato per segnalare l'assenza dell'opera ma i riparti non dipendono da noi, erano già stati eseguiti e non c'era possibilità di rivederli".

"Abbiamo ricevuto meno rispetto a quanto ci servirebbe per coprire tutti gli interventi segnalati. Così come Agaggio molte altre opere non sono ancora state finanziate. - sottolinea Manuela Sasso - Abbiamo ricevuto soldi per coprire alcuni interventi e faremo i lavori che sono stati finanziati e indicati da Regione. Questo non è certo colpa del sindaco, del vicesindaco o di chiunque lavori per questo comune".