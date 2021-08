CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 19 agosto 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 17.00 - 21.00 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 17.15 - 20.45 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 17.30 - 20.45 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- FREE GUY - EROE PER GIOCO – ore 17.30 - 21.30 – di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery – Azione/Avventura/Commedia - "Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio... prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 17.15 - 19.15 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

- JUNGLE CRUISE – ore 21.15 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- VOLAMI VIA – ore 17.00 - 20.30 – di Christophe Barratier con Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou, Ornella Fleury, Andranic Manet – Commedia/Drammatico - "Thomas ha 29 anni, trascorre le sue serate in discoteca e le giornate dormendo, con grande dispiacere del padre, il dottor Reinhard. Dopo l'ennesima prova di irresponsabilità, quest'ultimo decide di dargli un ultimatum: dovrà andarsene di casa se non lo aiuterà a prendersi cura di Marcus, uno dei suoi giovani pazienti. Marcus ha dodici anni e una grave malattia, ma è pieno di sogni e di voglia di scoprire il mondo: affetto da molteplici disabilità, combatte ogni giorno con l'aiuto di sua madre Maissa e del dottor Reinhard. L'incontro tra i due ragazzi sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre…”

Voto della critica: **

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 19.30 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

- FAST & FURIOUS 9 – ore 21.30 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 21.15 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 21.30 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 18.00 – 19.30 – 21.00 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 21.00 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- FREE GUY - EROE PER GIOCO – ore 21.00 – di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery – Azione/Avventura/Commedia - "Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio... prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***





