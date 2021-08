Sanremo: frana 'rabberciata' da un anno sulla strada verso San Romolo, la preoccupazione dei residenti (Foto)

C’è grande preoccupazione tra i residenti di Borello, Bevino e San Romolo, le frazioni dell’immediato entroterra di Sanremo per la situazione che si registra ormai da un anno su strada Senatore Ernesto Marsaglia, poco dopo Pian della Castagna, dove il terreno è franoso e il rischio, con l’arrivo della stagione piovosa, che si verifichino nuovi smottamenti.

La frana in questione, che si trova poco dopo la Madonnina allestita da tempo e dopo quelle di un paio di anni fa, già sistemate, ha visto la sistemazione di alcuni ‘new jersey’ in cemento e poi non è stato fatto più nulla. Molti residenti della zona, che tra le varie frazioni sfiorano il migliaio, ci hanno contattato per ringraziare il Comune che è intervenuto nei giorni scorsi per pulire la strada, ha voluto sottolineare come la zona sia a rischio, soprattutto se e quando si verificheranno forti precipitazioni.

Un intervento che, a oggi avrebbe costi relativamente alti, ma che ne eviterebbe altri molto costosi nel caso in cui si verificassero frane di grosse dimensioni. Il tratto è a rischio ogni anni e, negli anni scorsi, non sono stati pochi i danni, sia alla strada che a Borello. I residenti non lamentano il fatto di dover transitare con il senso unico alternato, ma sono fortemente preoccupati di dover tornare a utilizzare strada Monte Ortigara per andare a casa.

Purtroppo il Comune ha in molti casi le mani legate da un bilancio che, da tempo, è veramente tirato all’osso, ma servirebbe un intervento rapido per la strada di cui stiamo parlando, perché le possibili piogge autunnali sono dietro l’angolo e anche per i molti massi (alcuni già caduti sulla carreggiata) che rischiano di crollare da un momento all’altro.

Dal Comune matuziano ci arriva conferma che l’Amministrazione si era mossa subito per fare richiesta fondi ministeriale per eventi climatici straordinari. Nella fattispecie di Borello si parla di un preventivo da 500mila euro. Avevano fatto un sopralluogo alcuni rappresentanti del Ministero e il Comune attende una risposta.