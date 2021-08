CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 18 agosto 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston e al Ritz di Sanremo e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 17.00 - 21.00 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 17.30 - 20.45 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 17.15 - 20.45 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- FREE GUY - EROE PER GIOCO – ore 17.30 - 21.30 – di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery – Azione/Avventura/Commedia - "Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio... prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

- OLD – ore 21.15 – di M. Night Shyamalan - con Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird – Thriller - "Un gruppo di persone si trova in vacanza in un idilliaco pezzetto di paradiso, una spiaggia tropicale distante dalle note mete turistiche. Tuttavia mentre si stanno rilassando al sole si rendono conto ben presto che c'è qualcosa che non va: un misterioso fenomeno li sta facendo invecchiare a ritmo accelerato tanto da ridurre la loro intera vita a poche ore…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- RAYA E L'ULTIMO DRAGO – ore 21.15 – di Don Hall (II), Carlos López Estrada – Animazione/Avventura/Commedia - "Molto tempo fa, nel fantastico mondo di Kumandra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basterà un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 21.30 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ME CONTRO TE: IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – ore 18.00 – 19.30 – 21.00 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia - "Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli sul posto c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i ‘Me contro Te’ dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 21.00 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- FREE GUY - EROE PER GIOCO – ore 21.00 – di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery – Azione/Avventura/Commedia - "Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio... prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***





