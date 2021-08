La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi prepariamo una gustosa salsina 'green' con il prezzemolo

Ho avuto in regalo da mia suocera parecchio prezzemolo, raccolto per me nel suo orto, quindi mi sono cimentata in una ricetta che mi permettesse di smaltirlo tutto in un colpo solo.

Ho pensato immediatamente ad un pesto tradizionale, quello alla genovese, fatto con il basilico e mi sono detta che si poteva tentare di fare qualcosa di simile sostituendolo con il prezzemolo: è uscita fuori una salsina ottima da abbinare al pesce o da adagiare su delle bruschette. Ecco intanto gli ingredienti:

110 grammi di prezzemolo

2 cucchiai di olio di oliva

1 spicchio d'aglio

1 limone

7 noci

80 grammi di parmigiano

un pizzico di sale

Per prima cosa lavate il prezzemolo e asciugatelo bene con un canovaccio, mettetelo nel mixer insieme agli altri ingredienti e frullate fino ad ottenere una crema. Assaggiate per testare la quantità di sale, nel caso aggiungetene un pochino. Invece dei pinoli ho usato delle noci perché le avevo in casa ma ovviamente potete usare ciò che più vi piace.

Questo pesto risulta con un sapore forte in quanto il limone e l'aglio gli conferiscono un aroma deciso che indubbiamente si accompagna in maniera perfetta al pesce. Io ad esempio l'ho provato con il salmone cotto in forno, e si è rivelato ottimo, sia come connubio, che come "sgrassa bocca".