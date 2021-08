Ventimiglia: domenica prossima la 6a edizione della 'Giornata del Bambino' con il circolo nautico

Dopo il rinvio per maltempo, il Circolo Nautico Intemelio è pronto per la 6a edizione della ‘Giornata del Bambino’, che si svolgerà domenica prossima in sede, sulla passeggiata F. Cavallotti a Ventimiglia.

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte da oggi a sabato mattina dalle 9 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 per i bambini compresi tra gli otto e i dodici anni. Il programma, con inizio alle 9 circa, prevede un’uscita in mare con i gozzi, imbarcazioni tipiche da pesca, messe a disposizione dai soci, nello specchio acqueo che va dal Circolo fino al nuovissimo Porto di Cala del Forte, dove verremo ospitati per un piccolo rinfresco e dove si concluderà la mattinata.

Parteciperà all’evento anche una vedetta della Guardia di Finanza che accompagnerà i partecipanti fino in porto. L’organizzazione ringrazia la direzione del porto di Cala del Forte per la realizzazione dell’evento: “La nostra speranza è quella di regalare ai nostri piccoli amici un contatto più coinvolgente con l’ambiente marino. Nel corso dell’escursione i bambini potranno ammirare il paesaggio offerto dallo stupendo comprensorio intemelio ed apprendere qualche piccola nozione teorica di pesca”.

Tutti i partecipanti saranno omaggiati di maglietta del Circolo Nautico Intemelio.