Sanremo: giovedì torna il 'Cinema sotto le stelle' nel centro storico, in piazza Santa Brigida c'è 'Dheepan - Una nuova vita'

Ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 2015: è il film “Dheepan – Una nuova vita”, protagonista, giovedì (ore 21.15), del “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematograficaorganizzata a Sanremo da Pigna Mon Amour e CMC, con il sostegno del Comune di Sanremo.

La pellicola porta sullo schermo di piazza Santa Brigida una turbolenta periferia parigina vista e vissuta attraverso gli occhi di tre persone in fuga dalla guerra civile in Sri Lanka. Come i precedenti film proiettati anche “Dheepan” segue il filone della libertà, concetto sposato nella sua accezione più ampia, e, in questo caso specifico, dei diritti civili.

La storia. Dheepan, il protagonista, deve fuggire dalla guerra civile dello Sri Lanka e per farlo si accorda con una donna e una bambina. I tre si fingono una famiglia e riescono, così, a scappare e rifugiarsi nella periferia di Parigi, anche se non parlano francese nè hanno alcun contatto. Trovati due lavori molto semplici, i due adulti scopriranno la vita della periferia, le bande e le regole criminali che vigono nel posto in cui vivono. Quando arriverà inevitabile lo scoppio della violenza e degli spari, occorrerà prendere una decisione: rimanere insieme o separarsi.

La proiezione verrà arricchita, come sempre, dalla presentazione ad hoc da parte di Raimondo Bignardi, esperto di cinema e amico di Pigna Mon Amour.

L'ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è, come sempre, gratuito e dal 6 agosto è richiesta la Certificazione Verde, come stabilito dal Decreto legge 105 del 23 luglio scorso.