Sanremo: doppio appuntamento a Santa Tecla in occasione mostra #turismoasanremo

Continuano al Forte Santa Tecla gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. Il penultimo appuntamento è dedicato alla storia della gastronomia di Sanremo e del ponente ligure attraverso i suoi Menù. Un percorso inusuale ma che permetterà di conoscere la cucina e la socialità nei “momenti di festa”.



Le occasioni sono le più varie, dal pranzo di nozze al festeggiamento di un’onorificenza, dal congresso al raduno sportivo, dalla conferenza scientifica all’inaugurazione di un edificio, dai raduni universitari a quelli militari. E proprio da Sanremo con il primo Festival Internazionale della Gastronomia nel 1950 è partito il turismo enogastronomico. Una lettura della storia “minima” a tavola attraverso i cartoncini dei menu; una storia reale, veramente vissuta, di tante categorie sociali. Un modo di conoscere il territorio e le occasioni conviviali nell’aspetto più autentico. Nel corso della conferenza saranno mostrati i menù della collezione Musci, insieme ad altri forniti dall’Academia Barilla di Parma e dall’Associazione Internazionale Menù storici.





Claudio Porchia, giornalista, scrive su diverse riviste e quotidiani e collabora con varie case editrici. Profondo conoscitore della cultura del Ponente Ligure, è ideatore e animatore di eventi culturali.





Venerdì 20 agosto Forte Santa Tecla invita i più piccoli per un evento speciale: letture ad alta voce a cura di Rossella Masper, responsabile della Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica di Sanremo. Alle ore 17.15, per i bambini dai 3 ai 6 anni, verranno letti due racconti di viaggi straordinari: Il gallo giramondo di Eric Carle e Papà sulla luna di Adrien Albert. Alle ore 17.45, per i bambini dai 6 ai 10 anni, saranno proposti due racconti tratti da Le avventure di Ulisse di Geronimo Stilton: I mangiatori di loto e I Ciclopi. Verranno inoltre letti alcuni brani di Willy sulle ali dei sogni dell’autrice sanremese Marzia Ruffo.

"Durante le letture per gli accompagnatori sarà possibile visitare la mostra #turismoasanremo guidati dal Direttore del Forte, Alberto Parodi. L’evento è realizzato in collaborazione con la Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica “Dott. Francesco Corradi di Sanremo. - ricordano gli organizzatori - I posti sono limitati: per prenotare inviare una mail, specificando l’orario scelto (17.15 o 17.45) alla mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it. Per i bambini l’ingresso è gratuito, per gli accompagnatori ingresso con biglietto: Intero 4 €, Ridotto (18-25 anni) 2 €, Plus (ingresso + catalogo mostra) 8 €, gratuito minori 18 anni. È possibile accedere se muniti di “Green Pass” valido, secondo le recenti disposizioni anti-Covid. La certificazione non è necessaria per i bambini sotto i 12 anni e per le persone esenti (con certificazione medica)".