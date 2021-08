Imperia: domani sera Raffaella Romagnolo per la rassegna letteraria 'Due Parole in riva al Mare'

La scrittrice, nella splendida location di Villa Faravelli, presenterà ‘Di luce propria’. Il protagonista è Antonio, un piccolo orfano destinato a non conoscere il calore di una famiglia perché nato "difettoso", ma proprio quando ogni sua speranza è venuta meno, succede l’impensabile e in pochi attimi si ritrova apprendista fotografo. É l'inizio di una nuova vita sullo sfondo dell'talia che sta nascendo.

L’ingresso alla presentazione è gratuito e la serata avrà inizio alle 21. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza. Sarà necessario esibire il green pass (sono esclusi i minori di 12 anni). Fino al 29 agosto sarà inoltre possibile visitare la mostra personale del maestro Alfonso Borghi.

Un racconto visivo che rivela emozioni e sentimenti, una fusione di elementi fisici e ideali, formali e cromatici, strettamente connessi alla storia artistica di un territorio, quello in cui Borghi è nato e cresciuto come pittore e come uomo, ma che il tempo ha aperto alla visione del mondo. Le sue opere saranno esposte a Villa Faravelli fino al 29 agosto e visitabili nei seguenti orari di apertura del museo: mercoledì e domenica dalle 18:30 alle 22:30 e venerdì e sabato dalle 9:30 alle 12:30.