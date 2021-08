Sanremo: controlli della Municipale nel weekend di Ferragosto, 63 verifiche dei 'Green Pass' e tutti in regola

Diversi interventi della Polizia Municipale di Sanremo, nel weekend di Ferragosto appena terminato. Un fine settimana che ha visto migliaia di persone, tra residenti e turisti, che hanno vissuto la città in strada.

Fari puntati, ovviamente, sui controlli nei locali per il ‘Green pass’. Sono state in totale 63 le verifiche eseguite all’interno di bar e ristoranti, delle quali 20 la sera di venerdì, 12 quella di sabato e 31 ieri. Tutti i controlli non hanno sortito sanzioni, perché tutti i clienti dei locali erano in perfetta regola.

Diversi anche i controlli nei luoghi dove veniva proposta musica e, anche in questo caso gli agenti non hanno riscontrato situazioni non conformi alle normative. In qualche caso un po’ di musica alta, ma assolutamente tollerabile. Non è da escludere, ovviamente, che siano state anche organizzate feste abusive ma, almeno nelle zone più battute da residenti e turisti, la situazione era assolutamente normale.

Gli agenti della Municipale sono anche intervenuti per alcune piccole liti avvenute tra i giovani in strada, ma fortunatamente non si è trattato di fatti particolarmente gravi e che potrebbero avere eventuali strascichi giudiziari solo in caso di querele di parti.