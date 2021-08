Rimangono in bilico, con due ruote fuoristrada e, con la paura di finire di sotto, rimangono in auto e chiamano in soccorso i Vigili del Fuoco.

E’ accaduto poco dopo mezzanotte, in via Santa Croce a Camporosso, quando una Ford Fiesta è rimasta in bilico e le due occupanti dell’auto hanno chiesto l’aiuto ai pompieri.

Sono intervenuti da Ventimiglia e hanno rimesso in strada l’auto. Le due donne, a parte un po’ di paura, non hanno riportato nessuna ferita.