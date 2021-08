Sanremo: weekend di Ferragosto scoppiettante, ottimi incassi per i locali e Casinò al +30% rispetto al 2020

“Abbiamo lavorato molto bene venerdì e sabato anche se, l’unico neo lo abbiamo notato ieri sera, quando forse a causa di un ricambio dei turisti tra una settimana e l’altra, abbiamo visto un calo vistoso rispetto alle prime due del weekend. Ci sono notizie positive, però, dagli alberghi e quindi siamo ottimisti anche per la prossima settimana”.

Questo il commento di Andrea Di Baldassarre, presidente della Confcommercio di Sanremo, al termine del fine settimana di Ferragosto, che ha portato tanti turisti a Sanremo. “Direi un weekend ottimo che ci fa sperare per una fine agosto e un mese di settembre importati”.

Da evidenziare che, in questi giorni di agosto il livello dei villeggianti non è da ‘big spender’ e, infatti, i dati sullo scontrino ‘medio’ vede un calo rispetto allo scorso anno mentre i numeri sono decisamente superiori al 2020. Tanta gente, quindi, sia in giro che nei locali, risultati assolutamente strapieni. Commercianti soddisfatti, tenuto anche conto dei problemi legati al rispetto delle normative anti Covid, in un periodo che vede purtroppo la nostra provincia alle prese con un aumento considerevole di contagiati e di ricoverati in ospedale.

E’ andata molto bene anche al Casinò, dove si è registrato, nella sola giornata e nottata di Ferragosto, un 30% in più di incassi rispetto al 2020, condito dal 20% di presenze in più sempre rispetto all’anno precedente. Dati che hanno beneficiato, sia della buona presenza di turisti in città, che per l’influenza del torneo di poker svolto nel corso della settimana.

Massimo delle presenze consentite dalle normative anti Covid anche al ristorante del ‘Roof Garden’, che ha visto l’organizzazione di due serate, proprio per accontentare tutti i clienti e non solo. Tutte presenze con ‘Green pass’, nonostante le serate fossero all’aperto: i clienti venivano controllati all’ingresso, visto che per arrivare al Roof serve transitare in diverse zone al chiuso.

“Vorrei ringraziare tutti i dipendenti - ha detto il Presidente della Casinò Spa, Adriano Battistotti - che si sono prodigati in questi giorni per il bene dell’azienda. E’ stato un weekend che ha visto il culmine di un’ottima settimana per la casa da gioco e ci auguriamo che, tutto il mese di agosto possa continuare su questi livelli”.