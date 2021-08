Sanremo: discoteche abusive nel mirino delle forze dell’ordine per le due settimane centrali di agosto

Rischio contagio, mancato rispetto delle norme e concorrenza sleale nei confronti delle discoteche ‘regolari’. C’è tutto questo e molto altro al centro del maxi servizio che la Polizia Municipale di Sanremo sta organizzando in vista delle due settimane centrali di agosto.

In questi giorni si stanno vedendo sui social molti video di stabilimenti balneari trasformati in discoteche al calare del buio e non sono mancati gli interventi da parte delle forze dell’ordine, come accaduto a Sanremo in zona Tre Ponti. Ora le forze dell’ordine si stanno preparando con controlli mirati.

Massima attenzione, quindi, a tutti i locali che stanno aggirando le norme per organizzare serate in barba alle normative vigenti. Il tutto mentre le discoteche stanno facendo i conti con una chiusura prolungata e con regole stringenti che non ne consentono una regolare apertura. Le feste abusive che si stanno vedendo in questi giorni sono uno schiaffo a chi rispetta le regole che non può più essere tollerato.