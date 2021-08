Sanremo: prosegue al Casinò fino al 17 agosto l'esposizione 'Il Festival della Moda Maschile 1952-1990 la grande bellezza dei Maestri sartori'

Fino a martedì prossimo è possibile ammirare le collezioni d’abiti che ricordano il Festival della Moda Maschile del Casinò di Sanremo. L’evento, ha il patrocinio del Ministero della Cultura ed è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 23. Si può accedere dopo aver esibito il Green Pass.

Si tratta di un viaggio nella storia dell’alta moda maschile, curata dalla dott.sa Federica Flore, che proprio da Sanremo per merito di Michelangelo Testa, direttore del periodico Arbiter, fu promozionata a livello internazionale a partire dal 1952.

La mostra si compone di diversi momenti espositivi: quello dedicato alle testimonianze delle tante edizioni del Festival con alcuni dei protagonisti e delle loro creazioni, quello dedicato al periodico Arbiter con una selezione delle migliori copertine d’autore dipinte da importanti artisti ed ancora la sezione riservata a 'La Grande Bellezza' di Paolo Sorrentino firmata Attolini Cesare Spa, in cui si possono ammirare una selezionata presenza delle giacche che 'Jep Gambardella', al secolo Toni Servillo, indossò nell’omonima pellicola premio Oscar 2014, un’altra pietra miliare nella storia della Sartoria italiana.

Pagine e pagine della narrazione della sartoria italiana che riportano a Sanremo il ricordo di sartori come Angelo Litrico, la cui eredità è stata raccolta e valorizzata dal nipote lo stilista Luca. Alla Maison di Alta Moda Litrico si devono alcuni dei capi esposti che caratterizzano l’alta Sartoria come forma d’arte, veri capolavori, resi immortali dalle persone che li indossarono.

Sottolinea la dott.sa Barbara Biale, componente del Cda del Casinò di Sanremo “Ricordare il Festival della Moda maschile di Sanremo non è solo ritornare nel punto esatto dove la grande sartoria per uomo ha iniziato la sua ascesa internazionale codificando un preciso stile improntato sulla qualità e l’eleganza vuol dire valorizzare le idealità che sono alla base del più autentico Made in Italy. Ci sono capi paragonabili a gioielli o a quadri per chi li ha cuciti e per chi li ha indossati. Il Casinò vuole riappropriarsi di questa sua funzione propulsiva anche nel settore dell’artigianato di alta qualità, dove ogni abito è una creazione in cui si fondono l’abilità dei drappieri e la professionalità dei maestri sartori".