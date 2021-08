Max & Jonas, i tenori del Papa tornano a Riva Ligure: domani sera una première internazionale, "Sarà Notti magiche..."

Max & Jonas i tenori che hanno suonato davanti al Papa domani sera si esibiranno a Riva Ligure . La cittadina della provincia di Imperia li aveva ospitati già 4 anni fa, al loro esordio in Italia e da allora la loro carriera è esplosa, portandoli la scorsa Pasqua, a esibirsi davanti a Papa Francesco in Vaticano.

L'appuntamento di domani sera, vigilia di Ferragosto, alle 21.15 in piazza Matteotti, promette di essere unico. I due tenori porteranno una serata diversa, innovativa per il loro genere. Infatti, il programma prevede l'unione di musica classica con brani della tradizione italiana con importanti contaminazioni che strizzano l'occhio alla techno e al pop .

Max & Jonas sono stati accolti a Riva Ligure in municipio dal sindaco Giorgio Giuffra e dall'assessore al turismo Francesco Benza. Il primo cittadino ha fatto gli onori di casa in tedesco, scherzando con i due artisti e trovando vicinanza sul fronte calcistico, parlando della vittoria agli ultimi Europei che ha visto trionfare l'Italia. In un certo senso questo sentimento comune sarà portato anche domani sera sul palco dove i due tenori hanno assicurato che faranno un omaggio specifico all'italianità e alla vittoria della Nazionale di Roberto Mancini, cantando Notti Magiche.