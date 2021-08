Imperia: arriva ‘Illumina’, parata luminosa tra magia e spettacolo sul porto di Oneglia

Evento per grandi e piccini quello di domani, sabato 14 agosto, in Banchina Aicardi, arriva "Illumina" uno spettacolo scintillante tra luci, acrobazie aeree, giocoleria luminosa ed equilibrismo acrobatico. Tornano a Imperia gli artisti di strada di Fem Spettacoli pronti a illuminare di colori, luci e allegria il porto di Oneglia.



L'appuntamento è per domani sera, sabato 14 agosto, alle 21:15 in Banchina Aicardi per lo show acrobatico, mentre la parata luminosa percorrerà tutta Calata Cuneo.

“Uno spettacolo magico e sorprendente, nella splendida location di Banchina Aicardi e Calata Cuneo. Un evento pensato per i bambini, ma che ameranno anche gli adulti, per un Ferragosto da vivere a Imperia, in una città davvero a misura di famiglia” commenta l'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo.



L’ingresso è gratuito. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza.