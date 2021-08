Imperia: attivata una nuova, ulteriore, postazione per il rinnovo delle carte di identità

Da lunedì 16 agosto le postazioni per il rinnovo della carta di identità passeranno da due a tre, una quarta persona curerà la raccolta delle prenotazioni, così sarà migliorato il servizio e accelerati i tempi di attesa per il rilascio del documento.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30.

Le modalità di prenotazione di un appuntamento per il rilascio della Carta di Identità Elettronica sono:

- Accedere all'applicazione Web Agenda CIE;

- Inviare una mail al seguente indirizzo: carte@comune.imperia.it

(nella mail dovrà essere indicato un recapito telefonico, in questo caso il cittadino verrà ricontattato dagli uffici comunali per fissare l'appuntamento);

- Telefonare al numero dedicato 0183 701 256 (postazione riservata alla prenotazione delle CIE) oppure al Centralino del Comune di Imperia 0183 7011;

- Recarsi personalmente presso la postazione dedicata, sita al piano terra del Palazzo Comunale.