Diano Marina: l'acqua è tornata regolarmente in tutte le case ieri sera dopo ore difficili in zona Sant'Anna

“Ieri è stata la cosiddetta ‘ondata di ritorno’, che ha creato ancora alcuni problemi a residenti, hotel, bar e ristoranti. Ma, questa mattina, ho fatto un ‘giro’ di telefonate e la situazione è nuovamente a posto. L’acqua è tornata a sgorgare regolarmente dai rubinetti”.

Sono le parole del Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, dopo i problemi che, per due giorni hanno colpito zona Sant’Anna e il versante dianese del Capo Berta a Diano Marina. Il primo cittadino già ieri aveva confermato che il servizio stava lentamente tornando ma, fino alla tarda serata sono stati ancora molti, tra residenti e locali, a dover fare i conti con l’assenza o la scarsa pressione dell’acqua. Un problema che, ovviamente, in piena estate e proprio mentre il grande caldo sta attanagliando la riviera di ponente, si accentua ulteriormente.

Il Sindaco ha evidenziato come, in casi come questo, purtroppo ci vogliono alcune ore prima che l’intero acquedotto torni a funzionare a pieno regime e ora ci si augura che, veramente, a breve possano partire quei lavori definitivi, tanto attesi nella zona tra Imperia e tutto il golfo dianese.

“A breve avremo una riunione con Rivieracqua – ha detto Chiappori - per capire come ripartire i 5,9 milioni di euro della Regione, più quelli dei Comuni che anticiperanno alcune cifre. Certo, da molto fastidio dover vivere situazioni come quella di ieri e l’altro ieri. Dovremmo tutti lavorare principalmente alla soluzione di problemi di questo genere, magari prima di pensare ad altre opere, sicuramente importanti ma non primarie come la fornitura dell’acqua”.