Sanremo, struttura per spettacoli in piazza Borea, un cittadino: "Sembra un'area dismessa di periferia"

"Buongiorno,



la presente per porre in evidenza una situazione che mi pare di cattivo gusto e poco piacevole per chi percorre le strade sanremesi e frequenta piazza Mameli, spazio posto di fronte all'ingresso principale del teatro Ariston, che col tempo, grazie alla presenza di una serie di attività ristorative/bar, si sta rigenerando diventando luogo d'incontro per noi residenti e per i turisti. Recentemente, visto il completo rifacimento della piazza, hanno pensato di installare delle strutture e posare degli arredi per permettere la visione di film e credo anche spettacoli. La struttura però, soprattutto alla mattina, pare un'area dismessa di periferia di cui si vede solo il retro dello sfondo in legno utilizzato per la proiezione delle immagini.



Capisco l'intenzione non troppo celata dell'installatore ma chi di dovere dovrebbe proporre all'imprenditore di posizionare delle piante a siepe (che portano magari anche un po' di fresco) per costituire una protezione estetica e strutturale alla retrostante situazione. Questa soluzione o altre migliorie similari, daranno la possibilità ai turisti e residenti di godere degli spazi posti sul fronte dei locali senza sembrare di essere in uno stadio alla fine di un concerto.



Domenico Piccone".