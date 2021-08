Ospedaletti: l'ex assessore Rudy Balbo ringrazia lo staff dell'ospedale di Sanremo a seguito di un intervento

L'ex assessore e consigliere comunale di Ospedaletti, Rudy Balbo, scrive alla nostra redazione per ringraziare il personale dell'ospedale 'Borea' di Sanremo.

Dopo una degenza per un intervento, nel reparto otorino dell’ospedale di Sanremo, mi sento in dovere di ringraziare la signora Luana e tutto lo staff per la professionalità e gentilezza nei confronti dei pazienti.

Un grande plauso al primario Marco Giudice e al dott. Pasquale Di Maio per l’alta competenza professionale.

Un grazie allo staff della sala operatoria.

Intervento rimandato dopo sei mesi causa covid. Vaccinatevi.