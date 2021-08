“Dov’è la politica locale?”: con la difesa dei pescatori sanremesi Alessandro Sindoni si riaffaccia sul dibattito pubblico di zona

“Ma mi chiedo la politica locale dov’è? Qui stanno per chiudere aziende, si rischia di mettere in ginocchio famiglie che grazie al prodotto, si rischia di mettere in ginocchio famiglie che grazie al prodotto che pescano rendono Sanremo famosa nel mondo…e nessuno dice niente…ovviamente chiedo per un amico…”.

Con queste parole nelle ultime ore Alessandro Sindoni, ex vice sindaco e assessore al Turismo di Sanremo, si è riaffacciato sulla scena politica di zona. Sono stati mesi di silenzi e pochi interventi dopo le sue dimissioni, ma ora, con un post sul proprio profilo Facebook, Sindoni sembra pronto a tornare sul campo.

Al momento ancora non vuole rilasciare interviste, in attesa degli sviluppi conclusivi sulla vicenda che l’ha visto coinvolto un anno fa, ma contattato dalla redazione ha tenuto a specificare che quel “Dov’è la politica locale?” non era un attacco diretto o una critica a Comune o Regione, piuttosto uno stimolo per eurodeputati, parlamentari, consiglieri e assessori sia regionali che comunali in merito al delicato tema dello stop alla pesca del gambero rosso di Sanremo, un pericolo concreto per le tante famiglie che vivono di pesca. La sua speranza è che il tema possa arrivare in consiglio comunale o sui tavoli della Regione, superando le barriere delle varie alleanze politiche che troppo spesso hanno bloccato le pratiche per non sovvertire differenti dinamiche sui piani regionali e nazionali.

La difesa dei pescatori locali è la prima battaglia del ritorno in pista di Sindoni? Probabile. E non è da escludere che nei prossimi mesi l’ex vicesindaco possa tornare sulla scena più apertamente e non soltanto con post sui social.