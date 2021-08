Imperia: Comune e Consorzio Porto Maurizio confermano la Notte Bianca del 21 agosto

La Notte Bianca, evento in calendario il 21 agosto, è confermata come da volontà dell'Amministrazione Comunale di Imperia e del Consorzio Porto Maurizio.

Il tutto avverrà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti, in totale sicurezza.



“Evento giusto da realizzare, osservando tutte le regole per garantire la sicurezza di cittadini e turisti” come dichiarato dall'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo e dal Presidente del Consorzio Porto Maurizio Riccardo Caratto.