Sanremo: a settembre il prato di San Romolo e l'entroterra saranno 'teatro' degli spot della Audi

La nota casa di produzione di automobili tedesca Audi ha scelto Sanremo per la presentazione dei nuovi modelli elettrici che immetterà a breve sul mercato.

L’Audi, infatti, sarà a San Romolo, nell’immediato entroterra della città dei fiori, per fare ‘base’ alla realizzazione di immagini da utilizzare per la pubblicizzazione di nuovi modelli. Saranno le strade del Rally di Sanremo e del Montecarlo a fare da scenario agli spot, ma sul piano turistico quello che conta è che operatori e giornalisti del settore saranno per oltre 10 giorni a Sanremo.

Sono infatti previsti anche alcuni test drive e gli operatori saranno ospitati dalla casa tedesca negli alberghi matuziani. Circa 900 presenze alberghiere, tra l’11 e il 23 settembre. L’Audi ha chiesto l’utilizzo del prato di San Romolo ma le auto verranno provate sulle strade dell’entroterra, che hanno fatto da cornice per anni al rally mondiale. Nel pomeriggio i test si svolgeranno anche sul Col de Turini, ma la sera giornalisti e tecnici della casa automobilistica torneranno in città.

Quello di settembre con l’Audi è uno dei modi per ‘allungare’ una buona stagione turistica che, dopo un ottimo luglio sta vivendo anche una grande mese di agosto con Sanremo stracolma di turisti.