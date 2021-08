Ventimiglia: bagnante francese in difficoltà tra le onde, salvato da un ufficiale di marina (Foto)

Salvataggio in mare, ieri pomeriggio a Ventimiglia nella zona del biscione. Un bagnante francese, che si è avventurato tra i marosi con le onde abbastanza alte, si è trovato in difficoltà.

Appena accortisi dell’accaduto sono stati altri tre bagnanti, tra cui un ufficiale di Marina (F.R.) a gettarsi in acqua per soccorrerlo. E’ stato proprio l’ufficiale, grazie al suo allenamento specifico, a trarre in salvo il francese.

L’uomo, all’uscita dall’acqua, non ha fortunatamente avuto bisogno dell’aiuto dei sanitari, ma sicuramente per qualche istante se l’è vista brutta e ha ringraziato a più riprese chi lo ha salvato.