Sanremo: discoteca abusiva ai Tre Ponti, blitz della Municipale ai bagni Azzurri. In arrivo sanzioni da 400 a mille euro (Video)

Mentre le discoteche restano chiuse in attesa di tempi migliori e di norme più chiare, qualcuno sta organizzando feste senza alcun rispetto delle regole trasformando gli stabilimenti balneari in locali da ballo.

Succede spesso in diversi angoli della provincia (ne sono testimonianza i tanti video che girano sui social) ed è successo anche ieri sera in zona Tre Ponti, ai bagni Azzurri. Il video inviato alla nostra redazione testimonia come lo stabilimento fosse, a tutti gli effetti, una discoteca.

Poco prima del tramonto gli agenti della Polizia Municipale si sono presentati per verificare come, in effetti, le norme attualmente in vigore non fossero minimamente rispettate. Saranno quindi emesse le sanzioni da 400 a mille euro come da normative attualmente vigenti, mentre alla Prefettura spetterà al decisione in merito alla possibile chiusura per cinque giorni prevista dalla legge in caso di recidiva.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle norme anti covid nelle settimane più calde dell’estate.