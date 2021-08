Camporosso: scontro frontale tra due auto in via Vittorio Emanuele, quattro feriti lievi portati in ospedale (Foto)

Scontro frontale tra due auto e quattro feriti, questa mattina intorno alle 6.20 i via Vittorio Emanuele a Camporosso. Due auto sono entrate in collisione tra loro per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 con l’Automedica, i Vigili del Fuoco e le ambulanze di Croce Verde Intemelia, Croce Azzurra di Vallecrosia e Rossa di Bordighera. Alla fine il bilancio ha visto quattro feriti, due dei quali portati in codice giallo di media gravità a Bordighera e, altri due, in codice verde a Sanremo. I feriti sono tre uomini di 21, 29 e 30 anni e una donna di 24.

Il traffico, scarso a quell’ora del mattino, è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire i soccorsi. Ora le forze dell’ordine dovranno stabilire l’esatta dinamica e la responsabilità dell’incidente.