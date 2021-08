Vallebona: martedì prossimo, concerto della Banda Musicale cittadina per la festa patronale

La Banda Musicale di Vallebona organizza il concerto per la festa patronale di San Lorenzo, in Piazza dell'oratorio.



“Per accedere alla Piazza – spiegano gli organizzatori - sarà necessario esibire il Green Pass, come da direttive nazionali. Vi aspettiamo numerosi, martedì 10 agosto alle ore 21.30 a Vallebona, per passare una serata ascoltando della buona musica in serenità".