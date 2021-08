Vallecrosia: ecco 'Elvos' il nuovo sistema di rilevazione per chi passerà con il rosso ma non solo (Foto e Video)

Nuovo semaforo a Vallecrosia, lungo la Aurelia, l'importantissima strada che attraversa i comuni di ponente lungo la costa. Il dispositivo è stato installato a pochi metri dall'angolo che vede intersecarsi via Aprosio e via Cristoforo Colombo, la strada che conduce al water front recentemente rinnovato dall'amministrazione.

Si pensa dunque alla sicurezza, soprattutto durante le ore notturne, in cui il semaforo smette di funzionare. A regolamentare il traffico ci penserà questo nuovo sistema tecnologico che si chiama Elvos, acceso anche durante la notte, appunto, per concessione dell' Anas su richiesta dell'amministrazione. Elvos è in sostanza un sistema di rilevazione automatica che controllerà il passaggio col rosso, e verifica che i veicoli si fermino sulla linea di arresto e non dopo. In caso contrario sarà rilevata l'infrazione e la conseguente multa.

L'amministrazione ha trovato in questo sistema la giusta soluzione per un strada che diventa molto pericolosa, una pista notturna soprattutto per i motorini, come ci hanno raccontato il Sindaco Biasi insieme all'assessore Antonino Fazzari: "Negli ultimi 10 anni si sono registrati numerosi incidenti mortali. Sul territorio comunale inoltre, negli ultimi tempi sono state installate telecamere di videosorveglianza, che hanno coadiuvato il lavoro della polizia e locale e proprio alcuni giorni fa hanno permesso di risalire all'identità di alcuni individui durante un tentativo di rapina".

Altri lavori sono in programma: "A breve infatti saranno realizzati, altri 5 passaggi pedonali rialzati, già appaltati alla ditta Masala. Si punta alla sicurezza del cittadino e alla funzionalità degli elementi, così come è stato pensato anche per l'illuminazione completamente rivista e a risparmio energetico".