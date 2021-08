Turismo da record a luglio e agosto: Di Michele "Siamo tornati ai livelli del 2018 e 2019, buone sensazioni per settembre"

Si va verso un luglio e un agosto da record che fanno tornare i ‘numeri’ del turismo a livello del 2019, ovvero pre Covid. Gli operatori turistici di Sanremo e dell’intera provincia, che hanno accolto i dati di maggio (quelli ufficiali della Regione) con un po’ di scetticismo perché se riferiti all’anno scorso sono poco comparabili, si dichiarano molto soddisfatti per i due mesi clou dell’estate 2021.

La conferma arriva dal presidente di Federalberghi a Sanremo, Silvio Di Michele, che si è dichiarato molto soddisfatto della stagione in corso: “Certo – ha detto – non dobbiamo dimenticare le grosse perdite registrate per il mancato lavoro del 2020, quello di Capodanno, parte del Festival e le altre chiusure, ma il mese di luglio ha visto un deciso rialzo dei numeri con le strutture pressoché piene, con grande soddisfazione degli operatori del settore. Sono numeri importanti, che ci fanno tornare il sorriso, augurandoci di non dover tornare ai problemi vissuti negli ultimi mesi. E’ chiaro che i dati ufficiali di maggio, come correttamente avete fatto, vanno rapportati al 2019 e non solo al 2020, quando si usciva dal lockdown. Però, guardando a oggi, possiamo archiviare luglio come un mese che ci ha fatto tornare a due anni fa ma anche al 2018, quando lavorammo molto bene”.

Dall’analisi di Di Michele è emerso che i risultati ottenuti, sono mancati i turisti russi e scandinavi che si ponevano come ‘zoccolo duro’ da molti anni. Lo stesso presidente di Federalberghi elogia la pubblicità fatta di concerto con il tavolo del turismo (240mila euro), che sembra aver fatto il ‘suo lavoro’, visto che i riscontri ci sono stati: “Buona parte dell’investimento pubblicitario è stato fatto in Svizzera, Germania, Francia, Olanda e Belgio e, guarda caso, tanti turisti sono arrivati proprio da quelle nazioni. Un risultato importante, che ci fa pensare agli investimenti futuri, che potrebbero essere riconfermati”.

Ora bisogna pensare al mese in corso e agli ormai prossimi giorni a cavallo di Ferragosto: “Sembra che sia un mese altrettanto buono – dice Di Michele – e nuovamente sui numeri di luglio, quindi sempre sulla falsa riga di 2018 e 2019, che abbiamo sempre considerato come stagioni esaltanti”. E settembre? “Le indicazioni sembrano buone e le prenotazioni arrivano prevalentemente dall’estero, complici un paio di manifestazioni previste nella città dei fiori”.

Insomma un quadro turistico molto positivo per Sanremo ma anche per l’intera provincia che, fino a qualche mese fa era costretta alla ‘conta’ dei danni economici provocati dal Covid e dalle chiusura ma, ovviamente, non aggiustano i conti delle aziende: “Con gli incassi che stiamo facendo in questi mesi e che contiamo di fare nei prossimi – termina Di Michele – ovviamente non andiamo a ripianare le perdite fatte nei 15 mesi scorsi, ma possiamo comunque dichiararci soddisfatti. Speriamo che, in futuro, anche grazie alla vaccinazione, non si debba tornare ai periodi bui”.

Di Michele ha poi concluso con una piccola vena polemica, chiedendo una maggiore attenzione alla manutenzione della città di Sanremo: “Abbiamo delle situazioni su cui lavorare, in particolare i lungomare della città, dove mi viene spesso segnalato degrado e sporcizia. Emblematici sono via Vittorio Emanuele e corso Imperatrice, con balaustre rovinate e altri danni che non vengono sistemati. “E’ un peccato che, a fronte di questo movimento turistico, il villeggiante possa portare a casa un ricordo dei lungomare non consono per Sanremo”.