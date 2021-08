Dopo lo stop per il Covid Riva Ligure torna a vivere la Festa del Mare: una tradizione lunga oltre 20 anni

La Festa del Mare ha fatto ritorno a Riva Ligure dopo un anno di pausa a causa dell'emergenza Covid. In molti ieri sera si sono avvicinati all'approdo nautico per vivere la suggestiva celebrazione con la Santa Messa officiata a bordo di una piccola imbarcazione collocata al centro nel porticciolo rivese.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie all'impegno del gruppo Alpini Riva Santo Stefano e ai numerosi volontari dell'associazione. Gel igienizzante all'ingresso per chiunque entrasse e obbligo di indossare la mascherina così come emanato in un'ordinanza firmata appositamente dal sindaco Giuffra. Inoltre trattandosi di una funzione religiosa non è stato necessario controllare il green pass a tutti i presenti.