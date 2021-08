Riva Ligure: questa sera appuntamento con la tradizionale ‘Festa del Mare’ all'approdo nautico

“Far nascere, risvegliare, rinvigorire la passione per il mare. Un evento ed un momento unico di promozione e di conservazione delle attività e delle tradizioni nautiche.” Con queste parole, il Sindaco Giorgio Giuffra ha presentato la tradizionale ‘Festa del Mare’, organizzata dall’associazione Amatori del Mare ‘I Çinche Feughi’, con il patrocinio del Comune.



Come capita ormai da oltre vent’anni, con la sola eccezione dello scorso a causa dell’emergenza pandemica, il primo sabato del mese d’agosto, il locale approdo nautico ospita, a partire dalle 21.15, uno degli eventi più importanti dell’estate rivasca. “La Festa del Mare – continuano il Sindaco e l’Assessore al Turismo Francesco Benza – rientra oramai a pieno titolo in quelle feste tradizionali da salvaguardare. È doveroso – proseguono – sottolineare l’impegno dei soci dell’Associazione Amatori del Mare ‘I Çinche Feughi’, con in testa il Presidente Mauro Melissano, che, da oltre quarant’anni, contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo turistico della nostra Cittadina”.



Il programma prevede unicamente alle ore 21.30 la pittoresca celebrazione della Santa Messa. Non sono previsti, infatti, sempre per contenere il rischio epidemiologico, lo spettacolo pirotecnico, che salutava idealmente i turisti che hanno scelto Riva Ligure quale sede delle loro ferie estive ed il rinfresco offerto dai soci dell’Associazione.



“Si tratta – commenta il presidente de ‘I Çinche Feughi’ Maurizio Melissano – di una festa unica che coinvolge residenti ed ospiti. Un appuntamento ricorrente che ogni anno dà il via al periodo clou dell’estate. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, permettono la buona riuscita della manifestazione”. Il Sindaco, cautelativamente, ha deciso di emettere apposita ordinanza con la quale rende obbligatoria la mascherina a tutti coloro i quali assisteranno all’evento.