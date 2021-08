Avere un guardaroba perfetto per una donna, con Stileo.it è possibile!

Avere il guardaroba perfetto è qualcosa che ti costruisci nel tempo, non che decidi all'improvviso! Quindi, ogni volta che acquisti vestiti, devi tenerlo a mente e vederlo non come un acquisto isolato, ma come parte di questo progetto più ampio e a lungo termine. Ci sono diversi vantaggi ad avere un guardaroba organizzato, ma il principale è che semplifica il compito di vestirsi ogni giorno. È davvero fantastico sapere che hai sempre una serie di opzioni di abbigliamento che vanno bene insieme. Così si risparmia tempo e non ci si tormenta su cosa indossare. Ti permette anche di comprare meno e comprare meglio.

Conosci le tendenze, ma selezionale bene

La moda è in continua evoluzione e a volte non ci vuole molto prima che un capo di abbigliamento che adoriamo sembri completamente superato. Infatti, più è trendy in questo momento, più è probabile che non lo sia più domani! L'idea è quella di trovare un equilibrio tra il surfare le tendenze, cioè avere ancora un look attuale e il non esserne schiavo. In questo ti può aiutare Stileo, una piattaforma online con la quale si può essere sempre aggiornati su le tendenze attuali e soprattutto scegliere il brand che meglio si adatta alla tua silhouette. Ricorda comunque che il tuo stile personale vincerà sempre sulle tendenze, comunque!



Le scarpe sono degli accessori indispensabili in un guardaroba!

Non importa quale sia l'occasione, avrai sempre bisogno del giusto paio di scarpe per ogni evenienza. Che tu abbia un look sobrio, classico o audace, avrai sempre bisogno di un paio di scarpe per completare il tuo look. Tanto più che la scelta delle scarpe da indossare dipende principalmente dalla stagione, dalle tendenze della moda e dai colori a cui sei abituata. Per guidarti nella scelta dell'essenziale e degli accessori di tendenza, Albano è il brand che può fare al caso tuo! Ecco alcune paia di scarpe che dovresti sempre avere nel tuo guardaroba per il periodo estivo:

Il tacco alto

Una donna dovrebbe sempre avere il suo paio di tacchi alti. Il top della lista è la linea Albano décolleté nappa nera, questo paio è senza tempo e si può indossare con un vestito, una gonna o un jeans skinny. E se alcune puntano solo su vertiginosi tacchi da 12 cm, i sandali donna Albano della nuova collezione Primavera/Estate 2021 in vernice nera, cinturino con fibbia alla caviglia e tacco a stiletto 12, rappresentano il top. Le meno intrepide potrebbero benissimo indossare versioni più comode con tacco da 5 cm.

I sandali un must senza tempo

Hai una pedicure perfetta e vuoi mettere in mostra i tuoi piedi? I sandali saranno i tuoi alleati. Disponibili in ogni colore, forma e materiale immaginabile, i sandali Albano con tacco ti renderanno una donna elegante e alla moda. Tra i sandali da sera must-have, i modelli bassi si abbinano molto bene ad un abito corto. In una versione più morbida, i sandali con tacco piatto possono essere indossati con un abito lungo.

Zeppe e sneakers

Se cerchi un comfort elegante, se vuoi aggiungere altezza alla tua figura e allungare i tuoi piedi, ma senza tante storie e senza gli inconvenienti dei tacchi alti, puoi optare per le scarpe con zeppa e non sarai mai delusa. Anche un piccolo rialzo del piede conferisce un aspetto più elegante con le zeppe Albano. Le sneakers sono l'accessorio perfetto per rendere cool un outfit in un batter d'occhio. Le sneakers, ormai sono diventate una parte essenziale del guardaroba, sono disponibili per ogni stagione in nuovi modelli particolarmente trendy. Le sneakers Albano al di fuori del contesto sportivo, sono molto femminili, sono molto colorate e si abbinano bene con abiti corti aderenti al corpo.