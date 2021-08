Sanremo: effetto 'Green Pass' per andare al ristorante? Sembra di si, lunghe code per i tamponi in farmacia (Foto)

L’effetto ‘Green Pass’ si sta vedendo anche a Sanremo. Dopo le lunghe code per vaccinarsi delle scorse settimane, ora il timore di non poter andare stasera al ristorante o a fare l’aperitivo (se costretti all’interno dei locali) ha fatto scatenare la corsa al tampone, in farmacia.

E’ accaduto questa mattina tra piazza Colombo e via Palazzo, dove la coda occupava una buona porzione della strada, arrivando quasi in via San Francesco. Secondo le nuove normative, infatti, chi non ha fatto la il vaccino (e di conseguenza non dispone del pass verde) deve per forza fare il tampone per poter ottenere il lasciapassare di 48 ore per poter entrare nei locali.

Per molti, come si può vedere nella foto scattata questa mattina, è imprescindibile infatti il test rapido per poter dimostrare di non avere contratto il Covid e, quindi, poter svolgere attività sociali o andare nei locali. In previsione del sabato sera, quindi, in molti stanno percorrendo la strada del tampone, ovviamente perché non vaccinati.

Al momento, lo ricordiamo, non sono previste ‘open night’ vaccinali in Liguria e nella nostra provincia, ma è sempre possibile prendere appuntamento per farsi somministrare il vaccino, interpellando gli uffici Asl. E’ anche possibile farlo in farmacia ma, in entrambi i casi, gli appuntamenti sono abbastanza a lunga scadenza.