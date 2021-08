Sarà eseguita domani a Sanremo l'autopsia sul corpo di Mattia Di Lorenzo il 35enne morto lunedì

Verrà eseguita domani mattina alle 10, dal medico legale Francesca Fossati, l’autopsia sul corpo Mattia Di Lorenzo, l’operaio edile di 35 anni residente a Vallebona, morto lunedì a Sanremo dopo i postumi di un trauma al fianco, riscontrato la settimana scorsa.

E’ stata la Procura a disporre l’esame autoptico e, proprio per questo, i funerali che erano stati previsti per oggi, sono stati al momento annullati.

Inizialmente era trapelata la notizia secondo la quale Di Lorenzo aveva riportato il trauma cadendo da cavallo. Proprio su questo aspetto l’autopsia dovrà chiarire i motivi del trauma. Il 35enne si era presentato in pronto soccorso in condizioni serie ma non critiche. Successivamente è peggiorato ed è morto lunedì.