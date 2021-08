Coronavirus: crescono ancora i numeri nel Principato di Monaco, oggi 14 nuovi casi di positività

Sono 14 i nuovi casi positivi di oggi al Covid-19 nel Principato di Monaco, con il bilancio sanitario che sale a 2.940 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Salgono a 18 i pazienti in cura all’ospedale, de quali 5 in terapia intensiva. Sono 15 le guarigioni aggiuntive per un totale arrivato a 2.759. Sono infine 101 le persone in sorveglianza attiva.

Sono 23.551 le persone vaccinate con la prima dose, ovvero il 67,11% della popolazione. La seconda è stata fatta da 19.255 persone, ovvero l’83,33% di quelle che hanno ricevuto la prima iniezione.