Come risparmiare sui costi di viaggio parcheggiando nei pressi dell'Aeroporto Torino – Caselle?

Finalmente è tempo di vacanze, possiamo preparare le nostre valigie e partire per la meta più congeniale. La parte più semplice del viaggio è sicuramente salire sull'aereo.

Questo è il momento in cui possiamo rilassarci. Lo stress organizzativo viene prima e dopo. Che si tratti di fare le valigie o di raggiungere l'aeroporto senza spendere troppo, viaggiare comporta molta logistica e costi nascosti. E il parcheggio in aeroporto è sempre un'incognita. Fortunatamente, ci sono modi per evitare di pagare troppo.

A volte i parcheggi possono essere nelle immediate vicinanze del terminal, mentre in altri casi possono essere ubicati ad una distanza notevole ed in questo caso, bisogna sempre assicurarsi che il servizio comprenda anche il transfer navetta all'aeroporto. Un altro aspetto da tenere a mente è la differenza tra sosta rapida e sosta lunga. Infatti, tutto dipende dalla durata delle vostre ferie. Se l'Aeroporto da cui dovrete partire è quello di Torino-Caselle, vediamo qui di seguito come risparmiare con i parcheggi.

Dove parcheggiare all'aeroporto di Torino – Caselle?

L'Aeroporto Internazionale di Torino-Caselle, anche noto come Aeroporto Internazionale Sandro Pertini è uno degli aeroporti più attivi nella regione Piemonte per il traffico passeggeri, con voli di linea e voli low-cost. La strada più rapida per raggiungere l'aeroporto dalla città è il raccordo autostradale Torino-Caselle, il quale è connesso alla tangenziale nord di Torino. Nella parte antistante il Terminal è presente un parcheggio multipiano coperto e altri piazzali scoperti adibiti anch'essi a parcheggi.

La struttura è denominata Parcheggi ufficiali Aeroporto Caselle. Spesso il parcheggio in aeroporto può causare spiacevoli sorprese, infatti, le tariffe non sono sempre del tutto economiche. Non è raro che il parcheggio in aeroporto sia anche più costoso del biglietto stesso.

Per evitare spiacevoli sorprese, è consigliabile andare avanti e sfruttare, ad esempio, i servizi di prenotazione online, che non solo garantiscono un certo vantaggio economico, ma sono anche molto convenienti. Infatti, ancor prima di arrivare in aeroporto, saprete dove parcheggiare, senza dover vagare tra un parcheggio e l'altro.

In che modo si prenota?

Se dovete prenotare online un parking Torino Caselle, probabilmente vi verrà chiesto di fornire i vostri dati personali, ma non solo: dovrete specificare la data di partenza e di ritorno, ma anche il modello dell'auto e la targa del veicolo. Per quanto riguarda il pagamento, potrà essere effettuato in anticipo o direttamente al parcheggio. Molti siti raggruppano condizioni, offerte e prezzi dei parcheggi aeroportuali, così potrete trovare la soluzione migliore per il vostro budget. Uno dei portali a cui fare maggiore affidamento è sicuramente quello di Parkos.it dove potrete trovare parcheggio all'aeroporto di Torino - Caselle senza perdere tempo. Questa piattaforma vi permetterà anche di conoscere i prezzi di altri parcheggi situati nelle vicinanze. Il servizio offerto da Parkos.it consiste nel confrontare i fornitori di parcheggi a lunga sosta situati vicino agli aeroporti.

Non vi resta a questo punto che scegliere l'offerta che soddisfi al meglio le vostre esigenze, sia in termini di prezzo che di servizio. Per essere sicuri al 100%, potrete anche andare a leggervi le recensioni su questo servizio. Prima di partire, non dimenticatevi comunque di prenotare il parcheggio sempre per tempo, così eviterete brutte sorprese.