Sanremo: sistemata da Amaie Energia la passerella in legno sulla ciclabile all'altezza dell'Imperatrice

Continuano gli interventi di manutenzione della pista ciclopedonale avviati da Amaie Energia dalla presa di possesso della importante struttura turistica nel tratto tra il confine con Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, avvenuta ad aprile di quest'anno.

Gli interventi di ordinaria manutenzione stanno interessando le situazioni più importanti per quanto riguarda la sicurezza della pista ciclopedonale. Dopo gli impianti di illuminazione di alcune gallerie, un intervento provvisorio ha riguardato il tratto della passerella in legno in corrispondenza della passeggiata dell'Imperatrice. Si è concluso infatti in questi giorni il lavoro di manutenzione e messa in sicurezza della pavimentazione in legno che presentava in molti punti assi rialzate e deteriorate dall'azione della salsedine con il contemporaneo affioramento degli elementi di fissaggio pericolosi per il passaggio dei pedoni.

La sistemazione definitiva dell'intero tratto con la completa sostituzione della pavimentazione è prevista per la fine dell'estate, per non intralciare il flusso turistico in piena stagione.